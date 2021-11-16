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    ليلة واحدة من حياة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية

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    الموضوع:
    أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا (24)
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    • لاجئ من الشرق الأوسط يشعل ناراً بالقرب من نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية. في 8 نوفمبر 2021
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    • لاجئ من الشرق الأوسط وطفله ينامان على الارض بالقرب من نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 15 نوفمبر 2021
    • وصول تعزيز أمني إضافي من قوات الشرطة البولندية للسيطرة على الوضع في نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 15 نوفمبر 2021
    • لاجئون من الشرق الأوسط يحضرون جنازة شاب سوري (أحمد الحسن، 19 عاماً) الذي غرق في نهر باغ، في قرية بوهونيكي بالقرب من سوكولكا، بولندا، 15 نوفمبر 2021
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    • لاجئان من الشرق الأوسط يقفان للتصوير أما الصحافيين في نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 15 نوفمبر 2021
    • لاجئون من الشرق الأوسط يقفون بالقرب من السياج في نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية. في 8 نوفمبر 2021
    • لاجئون من الشرق الأوسط يدفئون أنفسهم بالنار في نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية. في 8 نوفمبر 2021
    • الشرطة البولندية تضع حاجزاً من الأسلاك الشائكة بالقرب من نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 15 نوفمبر 2021
    © Sputnik . Viktor Tolochko
    لاجئ من الشرق الأوسط يشعل ناراً بالقرب من نقطة تفتيش في بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية. في 8 نوفمبر 2021
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    أعلنت بولندا، يوم أمس الاثنين، أنها تعتزم البدء في بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا هذا العام، وذلك في ظل أزمة توافد المهاجرين على الحدود بين البلدين.

    وجاء ذلك في تغريدة وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، عبر حسابه في موقع "تويتر"، حيث قال: "بناء الجدار على الحدود (مع بيلاروسيا) سيبدأ العام الحالي".

    شارك في التصويت على موقعنا - برأيك، هل عجز المجتمع الدولي عن وضع حلول لمعاناة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا؟

    في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت بولندا حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، ولتعزيز الأمن، أرسلت السلطات أفرادا عسكريين وقوات شرطة إضافية إلى الحدود، وأقامت أسوارا من الأسلاك الشائكة في مواقع مختلفة.

    وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، الاثنين الماضي، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

    وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

    الموضوع:
    أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا (24)
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