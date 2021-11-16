ليلة واحدة من حياة المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية

أعلنت بولندا، يوم أمس الاثنين، أنها تعتزم البدء في بناء جدار على الحدود مع بيلاروسيا هذا العام، وذلك في ظل أزمة توافد المهاجرين على الحدود بين البلدين.

وجاء ذلك في تغريدة وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، عبر حسابه في موقع "تويتر"، حيث قال: "بناء الجدار على الحدود (مع بيلاروسيا) سيبدأ العام الحالي".

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في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت بولندا حالة الطوارئ في المناطق المتاخمة لبيلاروسيا، ولتعزيز الأمن، أرسلت السلطات أفرادا عسكريين وقوات شرطة إضافية إلى الحدود، وأقامت أسوارا من الأسلاك الشائكة في مواقع مختلفة.

وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، الاثنين الماضي، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.

وقامت السلطات البولندية بنشر 10 آلاف جندي من قوات حرس الحدود، لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.