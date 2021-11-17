تدفق قياسي للمهاجرين عبر المانش

ذكرت "بي بي سي" أن نحو ألف مهاجر حاولوا، خلال يوم واحد، الوصول إلى بريطانيا العظمى بالقوارب عبر القناة الإنجليزية، وهو رقم قياسي آخر تسجله "أزمة المهاجرين".

هذا العام، حتى الآن، عبر 22.344 شخصاً الحدود بين فرنسا والمملكة المتحدة على متن القوارب، وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه في عام 2020 - الذي سجل 8.404 شخص، وأكثر بكثير مما كان عليه في سنوات ما قبل الوباء. وتم إنقاذ 695 شخصًا كانوا على متن 22 قاربًا صغيرًا.

كما أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 272 مهاجرا كانوا يتجهون إلى بريطانيا على متن عدد من القوارب، في مياه بحر المانش.