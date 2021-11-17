مطعم ذكي في الموصل

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شهدت مدينة الموصل افتتاح أول مطعم في العراق يضم روبوتات كنُدُل لخدمة زبائنه، ورغم أن الفكرة طبقت في دول مختلفة في العالم، لكن هذا المطعم صمم تقنياً بسواعد مهندسين عراقيين.
ويستخدم مطعم "الثعلب الأبيض" نادلا إلكترونيا، يرتدي زيا خاصا بالنادلين ووشاحا يحيط بالرقبة، ويحمل الروبوت صينية لإحضار طلبات زبائن المطعم. ويبادر الضيوف الجائعون إلى طلب وجباتهم إلكترونيا عبر شاشات دُمجت بأسطح طاولاتهم.
حول المزيد من تفاصيل المطعم، شاهد الفيديو من فريق عمل "سبوتنيك".
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