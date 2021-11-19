نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

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11:29 GMT19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
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    • مطعم عراقي يستخدم رجال آليين لخدمة زواره، الموصل، العراق 16 نوفمبر 2021
    • متظاهرون يحتجون على قيود كورونا (كوفيد-19) خلال إحياء الذكرى 32 للثورة المخملية 1989 في براغ، جمهورية التشيك، 17 نوفمبر 2021.
    • ناشونال أكواريوم أبو ظبي، أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط وموطن لحوالي 46000 حيوان مائي، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2021
    • خريجو كليات الطب يرقصون وسط رغوة خلال حفل تخرج صفهم في روزاريو، الأرجنتين، 17 نوفمبر 2021.
    • نشطاء تمرد ضد الانقراض يحتجون على مسار عرض خلال عرض اللورد مايور في لندن، بريطانيا، 13 نوفمبر 2021.
    • نموذج يعرض زيًا للمصمم الأسترالي J'Aton في معرض فيكتوريا الوطني خلال أسبوع الموضة في ملبورن، أستراليا 16 نوفمبر 2021.
    • مغنية الراب الأمريكية سويتي Saweetie على خشبة المسرح خلال حفل توزيع إم تي في أوروبا الموسيقية في Laszlo Papp Budapest Sports Arena في بودابست، المجر 14 نوفمبر 2021.
    • إعصار قوي يضرب سواحل كندا الغربية في كولومبيا البريطانية، 16 نوفمبر 2021
    • أحد أفراد حرس القصر الملكي البريطاني، يغمى عليه ويرقد على الأرض قبل بدء مراسم إحياء ذكرى يوم الأحد في النصب التذكاري في وايتهول بوسط لندن، بريطانيا 14 نوفمبر 2021.
    • ليلة من العراقة الروسية في أوبرا دمشق، سوريا
    • المشاركون يستعرضون عضلاتهم خلال مسابقة كمال الأجسام سيد كشمير في سريناغار، الهند 14 نوفمبر 2021.
    • نقل المهاجرين على سرير مقطورة في جيسوس كارانزا، في ولاية فيراكروز المكسيكية، 17 نوفمبر 2021
    • رجل يرتدي زي لشخصية كرتونية، سبايدر مان (الرجل العنكبوت)، ليسلي مرضى مستشفى أطفال في بريشتينا، كوسوفو 17 نوفمبر 2021، وهو حدث تنظمه منظمة كير فور كوسوفو كيدز (Care for Kosovo Kids) التي توفر جميع الأدوية اللازمة لعلاج المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان.
    • عارضاو أزياء المتطوعين يقدمون ما يقرب 30 زيًا دينيًا، يعود تاريخ بعضها إلى القرن الخامس عشر، في عرض مدرج في كاتدرائية تورناي، بلجيكا، 10 نوفمبر 2021
    • طالبة تحاول السير على جسر مكسور، الذي تعرض لمجرى فيضان النهر في قرية جارانيه، وسط هولو سونغاي، مقاطعة كاليمانتان الجنوبية، إندونيسيا، 17 نوفمبر 2021
    • فتيات يملأن حاويات بالمياه باستخدام مضخة يدوية في مخيم للنازحين في كابول، أفغانستان، 15 نوفمبر 2021.
    • يلعب أعضاء النظام الوطني لأوركسترا فنزويلا في محاولة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر فرقة أوركسترا في العالم، مع أكثر من 12000 موسيقي، في الأكاديمية العسكرية للجيش البوليفاري في مجمع فويرتي تيونا العسكري، في كاراكاس، في 13 نوفمبر 2021.
    • زائر سيسر من أمام المرايا في منشأة منحوتات المرايا تعكس مساحة خضراء قريبة منه، في حديقة عامة تم تحويلها من منطقة صناعية سابقة، في يوم تشهد مستويات عالية من تلوث الهواء في بكين، 18 نوفمبر 2021.
    • امرأة تضع الماكياج على خادمة الشرف خارج الكنيسة في بورت أو برنس، هايتي 13 نوفمبر 2021.
    • بجعة تشترك في مقعد مع راكب دراجة في سانت جيمس بارك في لندن، 17 نوفمبر 2021.
    • تصاعد التوتر على الحدود بين بيلاروسيا و بولندا، 16 نوفمبر 2021
    • أطفال في مخيم للمهاجرين غير الشرعيين على الحدود البيلاروسية البولندية، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحرك أكثر من ألف لاجئ في بيلاروسيا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتجاه الحدود البولندية. اعتبرت السلطات البولندية ذلك أكبر محاولة لاختراق جماعي بالقوة وتم تعزيز الأمن على الحدود.
    • ينظر السائحون إلى مدربي الخيول وهم يتجولون في البحر مع الخيول من مضمار سباق الخيل غاريسون سافانا (Garrison Savannah) إلى نادي باربادوس تورف (Barbados Turf) في بريدجتاون، بربادوس، 16 نوفمبر 2021
    • فتيات ينظرن إلى الدخان الأسود المتصاعد من حريق اندلع في وحدة تخزين الوقود في مجمع مصفاة بيرتامينا في سيلاكاب، مقاطعة جاوا الوسطى، إندونيسيا، 14 نوفمبر 2021.
    • متظاهرون يشاركون في مسيرة نحو السفارة الأمريكية، خلال تجمع حاشد لإحياء الذكرى الـ 48 لانتفاضة أثينا للفنون التطبيقية عام 1973 ضد الطغمة العسكرية، في أثينا 17 نوفمبر 2021.
    • موكب الراقصين الشعبيين خلال بطولة جوروبو (Joropo) الدولية في مدينة فيلافيسنسيو، كولومبيا ، 13 نوفمبر 2021. جوروبو هي الموسيقى والرقص التقليديين في السهول الشرقية لكولومبيا وفنزويلا.
    • الهجرة الموسمية لسرطانات البحر في جزيرة كريسماس، أستراليا 18 نوفمبر 2021
    • يحتفل ماديسون هايز من ولاية كارولينا الشمالية (21)، دايموند جونسون (0)، جاكيا براون تورنر (11)، وراينا بيريز (2) بفوزهم على توسون في مباراة كرة السلة بالكلية NCAA في رالي، نورث كارولاينا، الولايات المتحدة 15 نوفمبر 2021
    • رجل يسحب ذيل ثور في محاولة لضربه كجزء من بطولة جوروبو الدولية في فيلافيسينسيو، كولومبيا ، 14 نوفمبر 2021.
    • يحمل موظفو الانتخابات في مركز اقتراع متنقل، يرتدون زياً واقياً، صناديق الاقتراع أثناء زيارتهم للأشخاص الموجودين في الحجر الصحي لجمع أصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية في صوفيا 14 نوفمبر 2021.
    © REUTERS / Khalid al-Mousily
    مطعم عراقي يستخدم رجال آليين لخدمة زواره، الموصل، العراق 16 نوفمبر 2021
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    نقدّم لكم صورا لمجموعة من أبرز أحداث الأسبوع المنصرم من مختلف أنحاء العالم.

    شهد الأسبوع المنصرم تسجيل أرقام قياسية لعدد المهاجرين عبر المانش، افتتاح أكبر حوض مائي في منطقة الشرق الأوسط في الإمارات، وانطلاق فعاليات معرض دبي للطيران، وظهور مطعم ذكي في العراق، وبدء موسم أكبر هجرة في العالم لسرطان البحر في أستراليا، وأوضاع المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية لا تزال متوترة،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة ترونها في الألبوم الأسبوعي يقدمه لكم فريق "سبوتنيك".

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