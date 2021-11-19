نبذة مصورة لأحداث الأسبوع

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نقدّم لكم صورا لمجموعة من أبرز أحداث الأسبوع المنصرم من مختلف أنحاء العالم.
شهد الأسبوع المنصرم تسجيل أرقام قياسية لعدد المهاجرين عبر المانش، افتتاح أكبر حوض مائي في منطقة الشرق الأوسط في الإمارات، وانطلاق فعاليات معرض دبي للطيران، وظهور مطعم ذكي في العراق، وبدء موسم أكبر هجرة في العالم لسرطان البحر في أستراليا، وأوضاع المهاجرين على الحدود البيلاروسية البولندية لا تزال متوترة،... هذه وغيرها من الأخبار المصورة ترونها في الألبوم الأسبوعي يقدمه لكم فريق "سبوتنيك".
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