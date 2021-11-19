خسوف القرن... أطول خسوف قمر منذ 500 عام

نزل الملايين من السرطانات الحمراء على الطرق والجسور في جزيرة الكريسماس الأسترالية كجزء من هجرتها السنوية نحو المحيط الهندي، ما أدى إلى إغلاق طرق معينة، خاصة المؤدية إلى المحيط.