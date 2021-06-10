المرأة اللبنانية تخرج عن صمتها و تطالب بإنصافها

أدت موجة الاحتجاجات النسائية في لبنان إلى إثارة قضايا العنف الأسري، ضد المرأة تحديدا.

ضيف برنامج "صدى الحياة"، الناشط الاجتماعي، مصطفى فرحات ، أوضح أن: "وباء كورونا تسبب في أتساع هذه الظاهرة،مشيرا إلى إنطلاق حملات لتوعية الشباب اللبناني حول أهمية دور المرأة في المجتمع".

وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، قالت الصحفية ميريام سويدان إن: "ازدياد حالات العنف الأسري والاعتداءات الجنسية دفع النساء إلى الخروج عن صمتهم و التعبير عن معاناتهم".

تقرير نشرته بيانات قوى الأمن الداخلي بأن: "وباء كورونا والحجر الذي رافقه أدى إلى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في لبنان".

وحول الجانب القانوني أكدت الحقوقية والناشطة الأعلامية ريم فرحات بأنه: "وفق القانون الدولي يحق للمرأة منح الجنسية والحضانة للأطفال "مضيفة أن القانون لا يطبق حيث تصدر الأحكام، و بعض القوانين تعسفية، الأمر الذي يجعلنا نقوم بحملات استئناف الأحكام القضائية"، مؤكدة أن هناك "دورا كبيرا لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان".

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أعداد : لانا بدوان

تقديم : فرح القادري