مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر

سادت مؤخراً في الشارع المصري حالة من الجدل بخصوص مقترح يطالب بحصول النساء على نصف ثروة الزوج عند الطلاق، هذا المقترح أحدث حالة من الانقسام في المجتمع المصري بين مؤيد ورافض له، إذ رأى البعض فيه مخالفة لنصوص الدين الإسلامي، بينما رأى البعض الآخر أنه "يصون حقوق المرأة".