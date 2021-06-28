السجائر الإلكترونية أكثر خطراً على الجهاز التنفسي والمناعي من تدخين التبغ

توصلت دراسة علمية إلى أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد سامة، وأنها ليست بديلا آمنا عن تدخين التبغ العادي. الدراسة كشفت عن وجود آثار سموم توصف كيميائياً بـ"الجذور الحرة" طبيعتها قريبة من تلك المواد الموجودة في السجائر العادية. كما وجد العلماء من خلال تجارب على الفئران أن السجائر الإلكترونية تضر بالرئة وتجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية.