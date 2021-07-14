طالبة فلسطينية تحصد جائزة المهارات الخضراء الأوروبية

فازت الطالبة الفلسطينية، غادة كريم، التي تدرس في مركز التدريب في غزة التابع لوكالة "أونروا"، بالمركز الأول في مسابقة جائزة المهارات الخضراء الأوروبية، حيث شارك في المسابقة 135 مرشحاً ومرشحة حول العالم.

وتعليقا على هذا الموضوع، تحدثت غادة كريم لإذاعة "سبوتنيك":

"تم ترشيحي للمسابقة عن طريق المؤسسة الألمانية للتعاون والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، حيث شارك في المسابقة 134 مرشحًا ومرشحة آخرين حول العالم، وحصدت المركز الأول”.

وتابعت غادة بالقول: "تلقيت تدريباً مهنياً على تركيب وبرمجة أنظمة الطاقة الشمسية وصيانة وتشغيل الكهروضوئيّة في مركز "أونروا" للتعليم والتدريب التقني والمهني في غزة".

وبحسب تصريح الاتحاد الأوروبي، فإنّ قصّة غادة كريّم من فلسطين كانت ضمن قائمة ا أفضل القصص التي تأهلت للدّور النّهائي من مسابقة المهارات الخضراء.

وشجعت غادة خلال حديثها لـ"سبوتنيك" جميع الطلاب من اللاجئين الفلسطينيين على المشاركة في جميع برامج "الأونروا" للتعليم والتدريب التقني والمهني كونها تهدف دائماً إلى تمكين الشباب والشابات في المجتمع".

للمزيد تابعوا برنامج "صدى الحياة".

إعداد: لانا بدوان وتقديم: فرح القادري