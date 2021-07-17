تونس: انهيار الوضع الصحي

ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس يدق ناقوس الخطر بخصوص تدهور الوضع الوبائي في البلاد، داعياً إلى دعم دولي عاجل. أعلن ممثل منظمة العالمية إيف سوتيران، تسجيل تونس لعدد وفيات هو "الأعلى" في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، مضيفاً أن البلاد تمر "بوضع صعب" يزداد سوءا بتسجيل أكثر من 100 وفاة في اليوم"، ودعا المسؤول إلى دعم تونس "بشكل فوري وعاجل "لمواجهة محنتها.

تعليقا على هذا الموضوع تحدث الخبير السياسي أمير العقربي"لـ سبوتنيك"، حول أن المستشفيات العمومية تشهد ضغطاً كبيرا وسط نقص كبير في الأكسجين والمستلزمات الطبية وأسرة الإنعاش. وعلل تدهور الحالة الوبائية بـ "انتشار متحورة دلتا الشديدة العدوى والمتواجدة".

وأكد العقربي أن جائحة كورونا أدت إلى زيادة المعاناة الاقتصادية والصحية، مما دفع بعض الدول مثل الجزائر وفرنسا وقطر والإمارات، لإرسال مساعدات عاجلة شملت معدات الطبية وأجهزة الفحص والتشخيص بجانب أجهزة تنفس اصطناعي ووحدات متنقلة لهذا الغرض وأدوات حماية ووقاية للعاملين في القطاع الطبي.

وحول تصريح وزيرة الصحة التونسية السابقة، سميرة مرعي، إيقاف إبرام عقود الزواج، بدعوى الحيلولة دون انتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد، قال الخبير القانوني والمختص بالأحوال الشخصية والمدنية، إيهاب طاهر عبيد، إن "تونس تواجه احتمالية أن تمر بأيام صعبة، وتصريح الوزيرة السابقة مطلب محق ومشروع، حيث هناك حاجة ماسة لنظام التباعد الصحي ومنع التجمعات"، مؤكدا أنه "في الإمارات والسعودية يسمح بعقد الزواج إلكترونيا بالكامل، وبالتالي نمنع الاختلاط بالمحاكم الشرعية أو الروحية، والغش والتحايل والتأكد من جميع بينات الأطراف من خلال ربط جميع دوائر الدولة الرسمية إلكترونيا".

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إعداد: لانا بدوان، تقديم: فرح القادري