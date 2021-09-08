"غسل العــار"... جريمة الشرف تحت ظل القانون

دائما ما يتم الربط بين قتل النساء وتطهير الشرف، وتحمل النساء مسؤولية اسم العائلة الذي يرتبط هو الآخر بالعار والشرف. ومعظم قضايا القتل هذه تغطّى بثوب "العرض واسترجاع الشرف"، فإلى متى سيظل إصدار الأحكام بدافع الشرف والعرض موجّها للمرأة فقط، وكيف ستتمكن المنظمات الحقوقية من إلغاء قانون "جريمة الشرف"؟