يــوم أسود في ذاكرة اليمن... إعدام طفل قاصر يصدم العالم مرتين

جريــمة ضد الإنسانية وسخط شعبي ودولي بعــد المذبحة الجماعية التي نفّذت في حق تسعة أشخاص من الحديدة في اليمـــن ومن بينهم الطفل القاصــر، عبد العزيز علي محمد الأسود.

بدورها، أدانت الأمم المتحدة بشدة هذه الجريمة، والتي اعتبرتها أنها "لم تستوف متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدّولي".

وحول هذا الموضوع، قال الدكتور عبد الحميد صيام، المتحدّث السابق باسم الأمم المتحدة والخبير في شؤون المنظمة الدولية لـ "صدى الحياة":

"الأمم المتّحدة بشكل عام ضد عقوبة الإعدام مطلقا، أي أنه لا يوجد ما يبرر هذه العقوبة في منظورها، فالحق في الحياة نص مكتوب في جميع المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، لكن إذا كان هناك ولا بدّ أن هناك دول تصرّ على ممارسة هذه العقوبة، فترى الأمم المتحدة أن يكون هذا ضمن شفافية معينة وتكون محاكمة عادلة ويعطى المتهم فرصة للرد وطلب العفو وكل ذلك لم يتم في حالة الأشخاص التسعة الذين تم إعدامهم ومن بينهم قاصر، لذلك أصدر الأمين العام بيانا قويا يدين فيه هذا الإجراء وينبه "الحوثيين" إلى مسؤولياتهم الأخلاقية وخاصة الحق في الحياة".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعــداد وتقــديم: فــرح القادري