غياب تام للفتيات عن مقاعد السنة الدراسية في أفغانستان ... و"طالبان" تنفي قطعا ما يتم تداوله

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بداية هذا العام الدراسي الجديد في أفغانستان، جعلت المجتمع الدولي يعيش حالة خوف وقلق حول مصير الفتيات والنساء في التعليم والعمل في ظل حكم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) بعد غيابهنّ التّـام عن مقاعد الدراسة. فهــل هذه مؤشرات وعلامات جديدة إلى أن البلاد تعيد عقارب الساعة عشرين سنة إلى الوراء وستحرم الفتيات من حقهن في التعليم؟