الرياض تحتضن معرض "الكتاب" الدولي بوجهة جـديـدة وتجربة ثقافية واعدة

تحت شعار "وجهة جديدة، وفصل جديد" استقبلت المملكة العربية السعودية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بوجه ثقافي مميّز واستثنائي، فصل يروي تجربة ثقافية جديدة ومختلفة.

حول هذا الموضوع، تحدثّنا مع مدير دار "الرائدية" للنشر والتوزيع بالرياض، الأستاذ غانم سليمان البجيدي، وقال لـ "صدى الحياة":

"إنه بالنسبة لشعار معرض الكتاب الدّولي لهذا العام، "وجهة جديدة، فصل جديد"، لأنه تم اختيار مكان إقامته في واجهة الرياض وهو مناسب جدا، ومن الناحية المعنوية ستكون الرياض وجهة أدبية جديدة للجميع".

وحول أهميّة إقامة مثل هذه المعارض، قال الكاتب والروائي الأردني، جلال بُرجس الحاصل على جائزة "البوكر" العالمية للرواية العربية عن رواية "دفاتر الورّاق" لـ "صدى الحياة":

"أنا مؤمن بضرورة وجدوى الفعاليّات الثّقافية عربيّا وأهم هذه الفعاليات هي معارض الكتب الدوليّة، والكتاب هو البوّابة الأولى للثقافة والقراءة خاصة ونحن الآن في المراحل الأخيرة من جائحة "كورونا"، هذه المرحلة التي عزلت الناس طويلا، وبالتالي ضروري جدا أن نخرج إلى فضاء جديد في حياتنا من خلال الكتاب المتوفر في معارض الكتب الدولية، وقد تم بذل جهود كبيرة ومهمة هذه السنة، لإنجاح هذا المعرض برعاية رسمية من السعودية وسيفتح الكثير من الآفاق أمام الكتاب وصناعته والثقافة والقراءة".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعـداد وتقــديم: فــرح القــادري.