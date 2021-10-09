شلل عالمي بعد تعطل مواقع التواصل الاجتماعي وخسارات بالمليارات

أوقف عطل استمر لـ7 ساعات العالم في حالة من الحيرة والانتظار، الجميع تساءل ما هو الإشكال وكيف يمكن إصلاح هذا العطل الفني المفاجئ والعودة إلى الوضع الطبيعي، فكيف أثّر هذا الخلل على المستخدمين وعلى العالم في هذه الفترة الوجيزة؟.

حول هذا الموضوع، قال المستشار المغربي في مجال التكنولوجيات الحديثة والمحقق الجنائي الرقمي، أمين رغيب، لـ "صدى الحياة":

"إن المشكل كان في البروتوكول الذي يسمّى تقنيّا بالـ "بي جي بي"، الذي يقوم بإيصالنا بشبكات التواصل الاجتماعي، وفيسبوك عُزلت عن الإنترنت لأن العطل أصاب ذلك البروتوكول، وأنا كمؤسس شركة لها طابع تجاري وكمستخدم لهذه الوسائل، فقد تأثرنا بشكل كبير لأن جلّ خدماتنا الإشهارية نعتمد فيها على هذه المواقع، ومن الناحية الشخصية فقد جعلني فيسبوك أتوقف وقفة تأمل هل أنا مدمن أم لا، لأنني خلال فترة الانقطاع هذه شعرت بنقص في أسلوب حياتي اليومية".

التفاصيل في الملف الصوتي.

إعــداد وتـقـديم: فــرح القـادري