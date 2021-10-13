مبادرة إنسانية لكفل الأيتام تصنع الأمل وتتحدى الظروف في العراق

مبـــادرة الأمل التي قام بها الشاب العراقي، هشام الذهبي، جعلت أطفالا أيتاما ومشرّدين منذ الحرب، يحظون بفرصة للعيش في كنف ورعاية أسرة جديدة تؤمّن لهم حياة كريمة وتحميهم من ظلم الشارع ومخاطره.