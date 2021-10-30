نجمة ذهبية في رصيد السينما المصرية بفضل فيلم "ريش"

تحمل مصر في رصيدها السينمائي الكثير من الأفلام التي لا تزال إلى غايـــة اليوم محببة لدى المشاهد العربي، ويواصل المخرجين السينمائيّين العمل على وضع بصمة خاصة في عالم الفن من خلال عرض أعمال مميزة تنقلهم إلى العالمية، وآخرها فيلم "ريش" الحائز على الجائزة الكبرى للنقاد في مهرجان "كان" السّينمائي الدّولي بدورته 74، ونجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي عربــي طويل.