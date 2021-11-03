عاصفة جديدة تضرب لبنان وتقلب الموازين مع دول الخليج

وحول هذا الموضوع، تحدّث رئيس هيئة العلاقات التجارية الخليجية اللبنانية، إيلي رزق، لـ "صدى الحياة":
"من المؤكّد أنه لا يوجد هناك أي خطر بقرار من الممكن أن يتخذ من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لأن هناك تطمينات بأنه لن يتم المسّ بالمواطنين الّلبنانيين المقيمين بأراضي هذه الدول، إلا إذا قام هذا المواطن بما يمسّ ويخلّ بالأمن ويخالف القوانين، ولكنّ الخوف الأكبر هو علاقة التعاقد التّجاري بين المواطن السّعودي والخليجي والّلبناني والتي تضرّرت، فهناك حرب دائرة في المنطقة، هناك حرب بين المحور الإيراني والخليجي والعربي، وعلى لبنان أن يكون محايدًا تماما ولا يتدخّل، ونحن لا نريد أن نتهجّم على السعودية إكراما لإيران ولا على إيران إكراما للسعودية، نحن نريد أن تكون لنا أفضل العلاقات مع كل دول العالم إلاّ العدو الإسرائيلي، ولكن أخذ لبنان وزجّه بهذا الصراع جعل منه ساحة حرب اقتصادية ستزيد من الأضرار الجسيمة التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة كورونا وانعكاساتها والفساد".
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إعداد وتقديم: فــرح القادري
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