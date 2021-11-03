عاصفة جديدة تضرب لبنان وتقلب الموازين مع دول الخليج

لم تكن العلاقات اللبنانية الخليجية يوما بهذه الحدّة والتّـــوتر، أزمـة جـديدة تضاف إلى سلسـلة الأزمات التي تعصف بلبنـــان الجريح الذي يصارع من أجل الصمود، فماذا عليه أن يتحمل الأخير ليتحمل، وما مصير اللّبنانيين المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي في ظل ما حدث بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي؟