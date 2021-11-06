شراكة روسية سورية دعما لتعليم "اللغات"

تعلم اللغات في وقتنا الحالي هو المفتاح للمستقبل، وهو بمثابة جواز سفر للتّــنقل من بلد لآخر، فهو من أهم المهارات التي تفتح مجالات عدّة لاكتساب خبرات جديدة في الحياة، على الصعيد الشّخصي والمهني.