كنائس فرنسا ملطخة بعار رجال الدين بسبب الاعتداءات الجنسية على الأطفال

على وقـع قـرع أجراس كنائس فرنسا، هناك جرائم مخفية بحق الطفولة ارتكبت في قاعات الاعتراف، ووحدها الجدران من كانت شاهدة على تلك الوقائع، فخلفها كان أنين الطفولة يصرخ لكن دون جدوى.

كهنة ورجال دين آخرين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا هم مرتكبو جرائم جنسية ضد الأطفال، لم يمنعهم الوازع الديني ولا الضّمير الإنساني من ارتكاب مثل هذه الجريمة القاسية التي لا يمكن تبريرها بأي صفة كانت، فكيف يُغسل عار رجال الدين هذا بحق الطّــفولة والبــــــراءة؟

حول هذا الموضوع، تحدثت الدكتورة هبة الطّـماوي، اختصاصية صحة نفسية وتعديل السلوك للأطفال والمراهقين، وتأهيل نفسي وسلوكي للمتعافين من الإدمان وكاتبة وباحثة في مجال العلوم الانسانية لـ "صــدى الحياة".

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إعــداد وتــقديم: فــرح القــادري.