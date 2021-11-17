تذكرة رحلة في قوارب الموت... بين الحلم الوردي والواقع الأليم

شباب وعائلات اختاروا ركوب قوارب الموت ومواجهة أمواج البحر، على أن يبقوا في بلدانهم، فما بين النّجاة والموت، هناك خيط رفيع يسمّى "الحـــظ"، فلماذا يصرّ الشباب العربي على الهجرة رغم قساوة الرحلة وخطورتها؟