شركات روسية تستثمر مطار دمشق الدولي

عناوين الحلقة: شركات روسية تستثمر مطار دمشق الدولي، ترامب يستبعد تركيا من نظام التعامل التجاري التفضيلي، روسيا تعزز احتياطاتها الدولية.

© AP Photo / Karim Kadim بعد 8 سنوات من التوقف... العراق يستأنف الرحلات الجوية إلى دمشق وسوريا تعلق

أفاد اليوم الجمعة، مصدر في السفارة الروسية بدمشق لـ" سبوتنيك " بأن شركات روسية تبحث استثمار مطار دمشق الدولي وتوسيعه وزيادة القدرة الاستيعابية الصغيرة له والمقدرة بـ 5 ملايين مسافر فقط.

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور علاء أصفري في حديث لإذاعتنا:" العقود الاستثمارية تندرج ضمن نظام عالمي يسمى (البي أو تي) وهي عبارة عن عقود لإعادة تأهيل البنى التحتية للمنشأة التي سيتثمر بها وضخ عشرات ملايين الدولارت لرفعها مستواها دون المساس بالملكية ويكون محدود المدة…العقود الاستثمارية مع الشركات الروسية مرحب بها من قبل القيادة السورية لسببين، الأول تعرض قطاع النقل خلال الحرب إلى خسائر فادحة والثاني كسر للحصار الأمريكي المفروض على الموانئ البرية والبحرية والجوية في سوريا".

وأضاف أصفري: "يستوعب مطار دمشق حاليا نحو 5 ملايين مسافر وهو رقم ضئيل جدا في الملاحة الجوية، هذا العقد سيرفع العدد إلى 25 مليون مسافر سنويا وهذه قفزة نوعية تبشر بالخير وتطمئن أن سوريا على الطريق الصحيح بمرحلة إعادة الإعمار ونتوقع أن تبدأ خلال أشهر معدودة صفحة اقتصادية جديدة في سوريا".

وحول مششاركة القطاع الخاص السوري في الإستثمارات تابع أصفري: "القطاع الخاص في سوريا قوي جدا ويمكنه الإستثمار في المطار لكن الحصار الأمريكي الغير شرعي المفروض على الشعب السوري يمكن كسره فقط من خلال تواجد الشركات الروسية في المنافذ الحساسة لسوريا لأن هذا الحصار يحاول تجفيف كل مصادر دخل الإقتصاد السوري".

ترامب يستبعد تركيا من نظام التعامل التجاري التفضيلي

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS البيت الأبيض: ترامب يلغي نظام المعاملة التجارية التفضيلية مع تركيا

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظام التعامل التجاري التفضيلي مع تركيا ، واستبعدها من قائمة الدول النامية المستفيدة من هذا البرنامج الخاص بالاستيراد. والذي أتاح لبعض الصادرات التركية بدخول الأراضي الأمريكية دون جمارك.

واعتبر الممثل التجاري الأمريكي أن تركيا أصبحت متقدمة اقتصاديا بما يكفي لهذا لم يعد من حقها المشاركة في برنامج "نظام التفضيلات المعمم".

وعلقت أنقرة على القرار، قائلة إنه سيقف عائقا في سبيل تحقيق الهدف الذي حدده الرئيسان الأمريكي والتركي بالوصول إلى التجارة الثنائية إلى 75 مليار دولار.

في المقابل، تراجعت واشنطن عن الرسوم الجمركية، التي فرضتها على الصلب التركي في أغسطس الماضي بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة حينها، على خلفية قضية القس الأمريكي.

وخفضت الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب القادم من تركيا بنسبة 50%، لتصبح الرسوم المطبقة عليه 25%.

روسيا تعزز احتياطاتها الدولية

أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي، أن احتياطيات البلاد الدولية ارتفعت خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو الجاري، بنحو 2.9 مليار دولار في الفترة ما بين 3 و10 مايو، لتصل إلى 494.7 مليار دولار.

إعداد وتقديم: نغم كباس