تسجيل
15:34 31 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    قوانين الاقتصاد

    الإمارات تدعو الشركات الروسية للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة

    قوانين الاقتصاد
    انسخ الرابط
    نغم كباس
    10

    عناوين الحلقة: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تكبد العالم نحو 600 مليار دولار؛ دمشق تكشف إيرادات مرفأ طرطوس بعد استثمار موسكو له

    نظمت هيئة كهرباء مياه دبي في موسكو ندوة اقتصادية في مجال الطاقة النظيفة لدعوة الشركات الروسية إلى إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الخضراء.

    وفي مقابلة خاصة لبرنامج "قوانين الاقتصاد" قال السفير الإماراتي لدى روسيا الاتحادية معضد حارب الخييلي: إننا ندعو الشركات الروسية لتقديم ابتكاراتهم في مجال الطاقة المتجددة لننقلها معا إلى العالم".

    وحول قطاع السياحة أضاف السفير أن بلاده تستهدف زيادة عدد السياح الروس لاسيما وأن عددهم تجاوز 820 سائحا خلال 2018، وأكد على ضرورة تنشيط العلاقات بين رجال الأعمال والشركات من كلا البلدين لتصبح الإمارات نافذة روسيا إلى دول الخليج والعالم

    الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تكبد العالم نحو 600 مليار دولار

    علم أمريكا و الصين
    © REUTERS / Jason Lee
    الصين تعد بالانتقام من أمريكا بسبب "هواوي"
    تقدر تكلفة الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة على الصين بأكثر من 600 مليار دولار من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2021، بسبب توسع الرسوم الجمركية لتشمل كل التجارة بينهما، وتراجع الأسواق العالمية ردا على ذلك.

    وكالة "بلومبرغ" توقعت أن تنحفض أرباح عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" بنسبة 26% في العام المالي 2020، كما أن أسهم "أبل" تشهد تراجعا على مدى الأيام الماضية.

    مسؤول كبير في شركة "هواوي" الصينية أكد أن اجراءات واشنطن سيتسبب بأضرار مباشرة لأكثر من 1200 شركة أمريكية، وعشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة.

    إحصائيات مؤسسة "تكنولوجيا المعلومات والابتكار"الأمريكية أوضحت أن الشركات الأمريكية ستخسر من عائدات التصدير نحو 56 مليار دولار، ويضع 74000 وظيفة في خطر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

    و تقدمت "هواوي" بدعوى قضائية في الولايات المتحدة، تطالب فيها بالطعن بدستورية إدراجها في القائمة السوداء.ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.

    دمشق تكشف إيرادات مرفأ طرطوس بعد استثمار موسكو له

    أوضح وزير النقل السوري علي حمود أن حصة بلاده من استثمار روسيا لمرفأ طرطوس ستبلغ 25% من الإيرادات بغض النظر عن قيمة الإنفاق، على أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 35% مع الانتهاء من تنفيذ مشروع المرفأ.

    وأشار إلى أن المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنويا سيحقق دخلا سنويا يبلغ 24 مليون دولار، بينما ستحقق دمشق من خلال استثمار روسيا له 84 مليون دولار سنويا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف.

    الحلقة كاملة في الشريط الصوتي المرفق

    إعداد وتقديم: نغم كباس

    الكلمات الدلالية:
    الطاقة النظيفة, أخبار الإمارات, الإمارات, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    كرنفال في سوتشي تكريما للافتتاح الرسمي لموسم العطلات الصيفية
    نساء إنجلترا يركضن وراء الجبن...افتتاح طريق ثلجي في لبنان...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك