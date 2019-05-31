الإمارات تدعو الشركات الروسية للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة

عناوين الحلقة: الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تكبد العالم نحو 600 مليار دولار؛ دمشق تكشف إيرادات مرفأ طرطوس بعد استثمار موسكو له

نظمت هيئة كهرباء مياه دبي في موسكو ندوة اقتصادية في مجال الطاقة النظيفة لدعوة الشركات الروسية إلى إنشاء مشاريع مشتركة في مجال الطاقة الخضراء.

وفي مقابلة خاصة لبرنامج "قوانين الاقتصاد" قال السفير الإماراتي لدى روسيا الاتحادية معضد حارب الخييلي: إننا ندعو الشركات الروسية لتقديم ابتكاراتهم في مجال الطاقة المتجددة لننقلها معا إلى العالم".

وحول قطاع السياحة أضاف السفير أن بلاده تستهدف زيادة عدد السياح الروس لاسيما وأن عددهم تجاوز 820 سائحا خلال 2018، وأكد على ضرورة تنشيط العلاقات بين رجال الأعمال والشركات من كلا البلدين لتصبح الإمارات نافذة روسيا إلى دول الخليج والعالم

الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تكبد العالم نحو 600 مليار دولار

تقدر تكلفة الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة على الصين بأكثر من 600 مليار دولار من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام 2021، بسبب توسع الرسوم الجمركية لتشمل كل التجارة بينهما، وتراجع الأسواق العالمية ردا على ذلك.

وكالة "بلومبرغ" توقعت أن تنحفض أرباح عملاق التكنولوجيا الأمريكي "أبل" بنسبة 26% في العام المالي 2020، كما أن أسهم "أبل" تشهد تراجعا على مدى الأيام الماضية.

مسؤول كبير في شركة "هواوي" الصينية أكد أن اجراءات واشنطن سيتسبب بأضرار مباشرة لأكثر من 1200 شركة أمريكية، وعشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة.

إحصائيات مؤسسة "تكنولوجيا المعلومات والابتكار"الأمريكية أوضحت أن الشركات الأمريكية ستخسر من عائدات التصدير نحو 56 مليار دولار، ويضع 74000 وظيفة في خطر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

و تقدمت "هواوي" بدعوى قضائية في الولايات المتحدة، تطالب فيها بالطعن بدستورية إدراجها في القائمة السوداء.ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.

دمشق تكشف إيرادات مرفأ طرطوس بعد استثمار موسكو له

أوضح وزير النقل السوري علي حمود أن حصة بلاده من استثمار روسيا لمرفأ طرطوس ستبلغ 25% من الإيرادات بغض النظر عن قيمة الإنفاق، على أن تزداد هذه النسبة لتصل إلى 35% مع الانتهاء من تنفيذ مشروع المرفأ.

وأشار إلى أن المرفأ بوضعه الحالي وبأعلى مستوى له أي 16 مليون طن سنويا سيحقق دخلا سنويا يبلغ 24 مليون دولار، بينما ستحقق دمشق من خلال استثمار روسيا له 84 مليون دولار سنويا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف.

الحلقة كاملة في الشريط الصوتي المرفق

إعداد وتقديم: نغم كباس