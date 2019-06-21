أسباب ارتفاع الدولار في سوريا

مواضيع الحلقة: بوتين يستعرض مؤشرات النمو الاقتصادي؛ العراق يستعين بروسيا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة؛ لأول مرة الدولار يتجاوز الـ600 ليرة سورية؛ نتائج المواجهة مع إيران على الاقتصاد الأمريكي.

العراق يستعين بروسيا لإعادة تأهيل قطاع الطاقة

أكد السفير العراقي لدى روسيا حيدر محمد هادي أن بغداد أجرت مباحثات فعالة مع شركات روسية لإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز في البلاد.

وفي حديث خاص لإذاعتنا قال هادي: "الشركات الروسية منذ أيام الاتحاد السوفييتي هي من أهلّت البنى التحتية النفطية في العراق ونحن نسعى لزيادة قوتها واستثماراتها في بلادنا".

وحول سؤال إن كان العراق جاهز لسد احتياجات تركيا من النفط بدلا من إيران أجاب السفير: "العراق دولة مهمة ومؤسسة في منظمة أوبك وهو يراعي علاقاته مع الدول فيما يتعلق بتصدير النفط".

لأول مرة…الدولار يتجاوز الـ600 ليرة سورية

تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ 600 ليرة سورية لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في البلاد، وهو ما وصفه حاكم المصرف المركزي حازم قرفول بـ "ارتفاع وهمي".

المحلل الإقتصادي الدكتور فادي عياش وخلال اتصال هاتفي مع برنامج "قوانين الإقتصاد" عزا هذا الارتفاع إلى تجديد العقوبات الاقتصادية على سوريا التي أدت لتوقف خطوط الائتمان من قبل روسيا وإيران التي ساهمت خلال الأزمة في تأمين احتياجات الشعب السوري، فضلاً عن محاولات استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي من الخارج، والمضاربة من الداخل.

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نتائج المواجهة مع إيران على الاقتصاد الأمريكي

كاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوجه ضربة عسكرية ضد إيران على خلفية إسقاط الأخيرة طائرة مسيرة أمريكية في أجوائها فما هو تأثير هذا التصعيد على الاقتصاد الأمريكي؟

أجاب عن هذا السؤال الخبير في الشأن الإيراني الدكتور إياد المجالي بقوله لإذاعتنا: "العقوبات الأمريكية أضرت بكل بيت إيراني، لكنها مست كذلك قطاع الطاقة الأمريكي بشكل إيجابي إذ تحولت أمريكا من دولة مستوردة إلى مصدرة للنفط وقائد مباشر للأسواق العالمية."

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إعداد وتقديم: نغم كباس