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16:20 28 يونيو/ حزيران 2019
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    قوانين الاقتصاد

    مسؤول قطري: لم نتأثر بالحصار الاقتصادي...والسبب

    قوانين الاقتصاد
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    نغم كباس
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    مواضيع الحلقة: انطلاق أعمال "قمة العشرين" وسط تحديات اقتصادية وتوترات جيوسياسية؛ قانون قطري جديد لجذب المستثمر الروسي؛ العقوبات الأمريكية تلقي بظلالها على النفط الإيراني.

    بوتين يدعو دول بريكس لإنشاء قناة مستقلة بين البنوك

    قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 7 يوليو/ تموز 2017
    © Sputnik . Mikhail Klimentiev
    بوتين يحث دول "بريكس" للبحث عن حلول للمشاكل التي تراكمت في التجارة العالمية
    انطلقت أعمال مجموعة العشرين الاقتصادية وسط توترات عالمية وحرب تجارية بين أقوى اقتصادين في العالم الصيني والأمريكي.

    وخلال اجتماع قادة دول بريكس على هامش القمة دعا بوتين إلى دمج أنظمة الدفع بين دول "بريكس"، وإنشاء قناة مستقلة لتبادل المعلومات بين البنوك الوطنية، والتداول بالعملات الوطنية بشكل أوسع بما يساعد على استقرار الأنظمة المصرفية في الدول الخمس (روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا).

    روسيا والصين أول من اتخذ خطوة جدية بمقاطعة الدولار وتوجيه ضربة له بالإستغناء عن العملة الأمريكية في الحسابات التجارية بينهما والاعتماد على العملات الوطنية.

    قانون قطري جديد لجذب المستثمر الروسي

    كشف عبد الباسط العجي مدير إدارة الاستثمار وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة القطرية في مقابلة حصرية مع إذاعة "سبوتنيك" عن إطلاق قانون استثمار جديد لجذب المستثمر الأجنبي وخاصة الروسي، موضحا أن حجم الاستثمارات بين قطر وروسيا تجاوز الـ13 مليار دولار في الفترة الماضية.

    وبخصوص الحصار الاقتصادي المفروض على قطر من قبل بعض الدول العربية أكد العجي أن بلاده لم تتأثر به لغناها ومساعدة الحلفاء لها لكن الأثر الأعظم كان اجتماعياً.

    العقوبات الأمريكية تلقي بظلالها على النفط الإيراني

    الرئيس الصيني شي جين بينغ يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، 7 يونيو/ حزيران 2019
    © Sputnik . Alexei Danichev
    الرئيس الصيني: منطقة الخليج تقف عند مفترق طرق الحرب والسلام
    تأثر قطاع النفط الإيراني بالعقوبات الأمريكية الأخيرة إذ أظهرت بيانات حكومية ومصادر تجارية انخفاض واردات آسيا من الخام الإيراني خلال الشهر الماضي لأدنى مستوياتها بعد أن خفضت الصين والهند مشترياتهما فيما أوقفت اليابان وكوريا الجنوبية الواردات.

    وانخفضت واردات أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني بنسبة 78.5% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام مسجلا أدنى مستوى شهري منذ 2014.

    تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه

    إعداد وتقديم: نغم كباس

    الكلمات الدلالية:
    قطر, إيران, الصين, روسيا

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