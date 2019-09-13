السعودية تستعد لاستقبال الرئيس الروسي بحزمة من الاتفاقيات مع روسيا

السعودية تستعد لاستقبال الرئيس الروسي بحزمة من الاتفاقيات مع روسيا

كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، عن نية موسكو والرياض توقيع حزمة كبيرة من الوثائق والاتفاقيات بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، من ضمنها اتفاقيات تشمل عشرات المشاريع المشتركة والاستثمار في مشاريع روسية بمجالات النفط والغاز والبتروكيميائيات، وإنتاج الغاز المسال، وتأسيس مراكز بحث علمية مشتركة.

الأستاذ أسامة كردي العضو السابق في لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى السعودي دعا من خلال إذاعتنا روسيا إلى الاستثمار في الزراعة والفضاء بقوله: "لدى روسيا والسعودية امكانيات متميزة لتطوير العلاقات في كافة المجالات وهذا بدا جليا عندما تعاون الطرفان في إطار منظمة أوبك فجاءت النتيجة مبهرة، وأتوقع أن تكون زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة مثمرة وناجحة خاصة في القضايا الاقتصادية وبدعم من مجلس الاقتصادي الروسي-السعودي، ونأمل أن يكون من ضمن قطاعات التعاون المشترك الزراعة والفضاء والبحوث والثقافة والترفيه."

بمشاركة روسية... سوريا تستعد لإطلاق معرض إعادة الإعمار

ينطلق يوم الثلاثاء القادم معرض إعادة إعمار سوريا بدورته الخامسة، بتنظيم من مؤسسة "الباشق" للمعارض بدمشق، ومشاركة أكثر من 389 شركة يمثلون 31 دولة عربية وأجنبية بما فيها 12 شركة روسية.

وقال الدكتور إيغور ماتفييف الذي يترأس الوفد الروسي إلى دمشق في تصريح خاص لـ"قوانين الاقتصاد": "من المزمع تنظيم مهمة عمل تشمل مفاوضات مع قيادات الوزارات والإدارات والشركات السورية والروسية بمساعدة نشطة من مجلس الأعمال السوري الروسي للاستثمار في مجالات المعادن ، والتعدين ، وإنتاج المعدات الكهربائية ، بما في ذلك السكك الحديدية ومترو الأنفاق ، والزراعة والمرافق العامة ، ، ومنتجات المطاط ، وكذلك مجال تكنولوجيا المعلومات والحاسوب.

إعداد وتقديم: نغم كباس