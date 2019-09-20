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    قوانين الاقتصاد

    الولايات المتحدة تضيق الخناق على معرض إعادة إعمار سوريا

    قوانين الاقتصاد
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    أبرز مواضيع الحلقة: الولايات المتحدة تضيق الخناق على معرض إعادة إعمار سوريا، فرنسا تدعم الاقتصاد اللبناني بـ 400 مليون يورو.

    الولايات المتحدة تضيق الخناق على معرض إعادة إعمار سوريا

    لا تكل الولايات المتحدة ولا تمل من مضايقاتها للشركات ورجال الأعمال الراغبين في الاستثمار بسوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار لا سيما وأن الشركات الأمريكية مستبعدة بشكل كامل من القائمة وغير مرحب بها من قبل الدولة السورية ولهذا أصدرت السفارة الأمريكية لدى دمشق بيانا أعربت فيه عن معارضة الولايات المتحدة رسميا لمشاركة الشركات ورجال الأعمال في معرض "إعادة إعمار سوريا على اعتبار أن أي شكل من أشكال التمويل أو المعاملات، سواء كان استثمارا أجنبيا أو متعلقا بإعادة الإعمار.

    وخلال اتصال هاتفي مع المحلل الاقتصادي السوري الدكتور فادي عياش قال لبرنامجنا حول هذا الموضوع: "تحاول الولايات المتحدة ومن لف لفيفها إخضاع الدولة السورية باستخدام أوراق ضغط جديدة بعد أن عجزت عن ذلك عسكريا، وعرقلة مرحلة إعادة البناء، لا يمكن إنكار أن واشنطن لديها نفوذ هائل من خلال القوانين التي لا تسري فقط على الشركات المحلية بل أيضا على كل شركائها فكل شركة أجنبية تملك فيها أمريكا نسبة من أسهمها تزيد على 10% يسري عليها القانون الأمريكي، إضافة إلى ارتباط اقتصادات الولايات المتحدة مع دول أخرى ومن هنا تمارس الضغط خاصة أنها وسعت العقوبات لتشمل أفرادا وليس دولا فقط."

    وأجاب عياش عن سؤال فيما إذا كانت واشنطن تضغط لإدخال شركاتها للاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار بقوله: "موقف القيادة السورية واضح بأن لا دور لأي طرف تآمر على سورية أو شارك في الحرب عليها بمرحلة إعادة الإعمار، لذلك الولايات المتحدة مع حلفائها غير مدعوين أساسا للمشاركة، وهم قدموا عدة مشاريع تم رفضها منها مشروع مارشال سوريا، ومجموعة سيئول، ومجموعة دبي، والإيسكوا."

    فرنسا تدعم الاقتصاد اللبناني بـ 400 مليون يورو

    أعربت فرنسا عن استعدادها لتقديم قرض للبنان  بقيمة 400 مليون يورو. من أجل تقديم الدعم الاقتصادي لها وهو ما ثمنه  رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مشيرا إلى أن اجتماع " سيدر" سيعقد في باريس منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".

    وحول أهمية القرض واجتماع "سيدر" وتأثيره على الاقتصاد اللبناني قال ضيف برنامجنا الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عازار: " لا يمكن أن تكون فرنسا أعطت الحريري هذا القرض دون آليات تنفيذية وأثمان سياسية، إنه يطلب منظومة هائلة من الإصلاحات ونحن في صدد مناقشة موازنة 2020، ومؤتمر سيدر هو قروض ممنوحة للبنان بفوائد."

    إعداد وتقديم : نغم كباس

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