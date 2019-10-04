منتدى الطاقة يدرّ مليارات الدولارات على روسيا

خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تبذل إلى جانب الدول الأخرى، قصارى جهدها لضمان وجود توازن بين العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي مشيراً إلى أن روسيا رغم الممارسات غير القانونية وغير النزيهة تظهر نهجاً مسؤولاً وموثوقاً في هذا السوق.
وحول لقاء نوفاك مع نظيره القطري قال كيرسانوف: "وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بعد مباحثاته مع نظيره القطري سعد الكعبي كشف أن هناك مباحثات لتنفيذ مشاريع مشتركة بقيمة 10 مليارات دولار بين موسكو والدوحة، وستشمل هذه المشاريع عدة قطاعات ومجالات."
وأضاف أن المنتدى شهد فعالية جديدة من خلال توزيع جوائز الطاقة العالمية 2019 خلال حفلٍ رسمي سلمها الوزير الروسي للباحثين الدنماركي فريدي بلوبيرج، والأمريكي من أصول مغربية خليل أمين.
بوادر حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
البروفيسور كامل وزنة والخبير في الشؤون الأمريكية والاقتصادية قال لـ "قوانين الاقتصاد":
"الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حربا اقتصادية على العالم ولا يستثني حلفاءه ولا خصومه، وتشهد القارة الأوروبية اليوم أول مواجهة اقتصادية مع الولايات المتحدة، وهذا بدأ ينعكس سلبياً على الاقتصاد العالمي وحتى على الاقتصاد الأمريكي، يبدو أن ترامب لم يتعلم من تجربته مع الصين أن الحروب الاقتصادية التي يخوضها بهذه الطريقة لها انعكاسات سلبية على الداخل الأمريكي بالدرجة الأولى، لاسيما وأن القطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة هي من تأثرت وبدأت بالتراجع، كما أن لهذه الحروب انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي بالكامل."
إعداد وتقديم: نغم كباس
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