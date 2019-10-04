منتدى الطاقة يدرّ مليارات الدولارات على روسيا

خلال منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تبذل إلى جانب الدول الأخرى، قصارى جهدها لضمان وجود توازن بين العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي مشيراً إلى أن روسيا رغم الممارسات غير القانونية وغير النزيهة تظهر نهجاً مسؤولاً وموثوقاً في هذا السوق.

موفد "سبوتنيك" إلى المنتدى، الخبير بالشأن الاقتصادي، أندريه كيرسانوف أوضح خلال اتصال هاتفي أن وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي عبد العزيز بن سلمان، بحثا كيفية تحقيق استقرار سوق النفط العالمية، والاستعدادات لتوقيع عدة اتفاقيات خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة إلى المملكة إضافة إلى مشاريع مشتركة مع عملاق الغاز الروسي غازبروم وكذلك مشاريع أخرى مع شركة سابك".

وحول لقاء نوفاك مع نظيره القطري قال كيرسانوف: "وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بعد مباحثاته مع نظيره القطري سعد الكعبي كشف أن هناك مباحثات لتنفيذ مشاريع مشتركة بقيمة 10 مليارات دولار بين موسكو والدوحة، وستشمل هذه المشاريع عدة قطاعات ومجالات."

وأضاف أن المنتدى شهد فعالية جديدة من خلال توزيع جوائز الطاقة العالمية 2019 خلال حفلٍ رسمي سلمها الوزير الروسي للباحثين الدنماركي فريدي بلوبيرج، والأمريكي من أصول مغربية خليل أمين.

بوادر حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي

على مايبدو أن حربا اقتصادية تطرق أبواب أوروبا فها هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعلن فرض رسوم بنسبة 10% و25% على بضائع أوروبية، بينما تقول الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، سيبيت ندياي إن "إجراءات انتقامية "ستفرض بالتأكيد على الولايات المتحدة بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي، إذا طبقت واشنطن في أكتوبر عقوباتها على منتجات أوروبية ...كررنا دائما أمام منظمة التجارة العالمية الأفضل التوصل إلى حلول ودية بدلا من خوض نزاعات تجارية وحرب مع الولايات المتحدة".

البروفيسور كامل وزنة والخبير في الشؤون الأمريكية والاقتصادية قال لـ "قوانين الاقتصاد":

"الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن حربا اقتصادية على العالم ولا يستثني حلفاءه ولا خصومه، وتشهد القارة الأوروبية اليوم أول مواجهة اقتصادية مع الولايات المتحدة، وهذا بدأ ينعكس سلبياً على الاقتصاد العالمي وحتى على الاقتصاد الأمريكي، يبدو أن ترامب لم يتعلم من تجربته مع الصين أن الحروب الاقتصادية التي يخوضها بهذه الطريقة لها انعكاسات سلبية على الداخل الأمريكي بالدرجة الأولى، لاسيما وأن القطاعات الرئيسية في الولايات المتحدة هي من تأثرت وبدأت بالتراجع، كما أن لهذه الحروب انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي بالكامل."

إعداد وتقديم: نغم كباس