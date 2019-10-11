خبير اقتصادي: سياسة أردوغان تنذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد

أبرز مواضيع الحلقة: كيف ستؤثر العملية العسكرية التركية في سوريا على الليرة التركية والاقتصاد؟؛ التحضير لتوقيع اتفاقيات روسية سعودية تزامنا مع زيارة الرئيس بوتين للمملكة؛ وروسيا تعزز علاقاتها الاقتصادية مع مصر باتفاقيات واعدة.

هبطت الليرة التركية بشكل حاد بعد بدء أردوغان عملية عسكرية شمالي سوريا مع توقعات بانحدار قيمتها إلى مستويات متدنية خلال الأيام المقبلة مع استمرار العملية العسكرية.

توقع الخبير الاقتصادي والمالي الإماراتي نايل الجوابرة في حديث لبرنامجنا هروب رؤوس الأموال من تركيا جراء سياسات أردوغان الخارجية والتدخل العسكري في سوريا ما سيؤثر على الاقتصاد والليرة والأسهم والسندات التركية ما ينذر بعواقب وخيمة إذا ما سحب المستثمرون أموالهم بشكل كبير وفرض الغرب عقوبات على أنقرة.

العلاقات الاقتصادية الروسية-السعودية

افتتح صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، ممثلية له في السعودية كخطوة لها دلالاتها قبيل زيارة مرتقبة للرئيس فلاديمير بوتين للرياض خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشف كيريل دميتريف مدير عام الصندوق عن توقيع 10 اتفاقيات بقيمة إجمالية تزيد على ملياري دولار. ستشمل العديد من المجالات، بما في ذلك الزراعة، والسكك الحديدية، والأسمدة، والبتروكيميائيات، والذكاء الاصطناعي.

وفي حديث لـ" قوانين الاقتصاد" قالت ييلينا ميلكوميان - أستاذة قسم الشرق المعاصر، في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية:

"روسيا غنية بتعدد المجالات الاقتصادية فيها، لذلك من المتوقع أن تقوم السعودية بالاستثمار فيها، لكن الولايات المتحدة لن تسمح لروسيا بمنافستها هناك، بسبب العلاقات الاقتصادية والعسكرية والسياسية طويلة الأمد التي تربط بين الرياض وواشنطن...ومع ذلك، من الممكن تعزيز التعاون بين روسيا والسعودية لأن رجال الأعمال السعوديين مهتمون بهذا التعاون."

العلاقات الاقتصادية الروسية-المصرية نحو مزيد من الازدهار

وقعت مصر وروسيا وثيقة لتعزيز التعاون في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بعد أن وصل التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 7.7 مليار دولار.

وبحث الطرفان إنجاز المنطقة الصناعية الروسية بسرعة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التعاون مع شركات البترول المصرية في مجال البنية التحتية وأنابيب الغاز، وتنفيذ مشاريع صناعية مثل عربات .مترو أنفاق

وتستضيف مدينة سوتشي الروسية، خلال الفترة المقبلة، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية- الأفريقية.

الخبير الاقتصادي والمالي المصري محمد ديشناوي وخلال مداخلة هاتفية مع "قوانين الاقتصاد" قال:

"العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية علاقات راسخة لأن روسيا تلعب دوراً هامةً في السياحة التي تمثّل أكبر عائد للدخل القومي، ومصر تتطلع لأن تصبح نقطة في الشرق الأوسط من الناحية الصناعية ويهمها أن يكون هناك تواجد قوي للمنتج الروسي الذي أثبت كفاءته عبر التاريخ، من خلال إنشاء منطقة صناعية روسية لتكون نقطة توزيع لهذه المنتجات في قارة إفريقيا، وهذه المنطقة ستنشّط الاقتصاد المصري من خلال اليد العاملة، وستنقل التكنولوجيا الروسية إلى دول المنطقة."

إعداد وتقديم: نغم كباس