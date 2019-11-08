روسيا والسعودية نحو شراكة استراتيجية

نخصص حلقة اليوم للحديث عن منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض الذي شاركت فيه روسيا من خلال وفد رسمي ترأسه كيريل دميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي افتتح ممثلية له هناك ووقع 10 اتفاقيات في مجالات صناعية مختلفة، حسب ما أعلن عنه دميترييف خلال حديث خاص مع "سبوتنيك".

رجال الأعمال المشاركون في المنتدى أثنوا عليه واعتبروه فرصة استثمارية فريدة من نوعها، إذ قال بدر الراجحي رئيس عدة شركات استثمارية وصناعية في المملكة خلال حديث خاص لـ"سبوتنيك" إنه عقد خلال المنتدى صفقات كثيرة كونه يشكل منصة عالمية لجمع رؤساء الدول ورجال الأعمال.

وفي مجال السياحة، أكد ماجد الحكير نائب رئيس مجمعة الحكير السعودية للسياحة والتنمية خلال حديث مع "سبوتنيك"، أن الشركة تسعى لجذب السائح الروسي إلى المملكة من خلال تسهيلات تأشيرة الدخول وبرامج خاصة وبأسعار مدروسة.

وعن التعاون الدوائي بين روسيا والسعودية كشف ياسر العبيداء رئيس شركة سدير فارما السعودية للصناعات الدوائية خلال تصريح لـ"سبوتنيك" أنهم يعتمدون على روسيا لتحقيق ثورة تكنولوجية في هذه الصناعة من خلال اعتماد العلاج البيولوجي المتوفر في روسيا وإمكانية تصنيع الأنسولين داخل المملكة.

وفي حديث لـ"سبوتنيك" اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "العمران" للاستشارات الدولية ، عبدالله العمران، أن منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" قوي جدا ويصب في مصالح روسيا والسعودية

بدوره، اعتبر محمد المعلم المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي (إقليم الإمارات)، والذي هو أيضا المدير المنظم للمنتدى خلال لقاء مع "سبوتنيك" أن بلاده لديها اهتماما كبيرا بعقد شراكات مختلفة مع روسيا، كونها دولة اقتصادية كبيرة ومؤثرة في العالم..

يمكنكم الاستماع إلى الحلقة في الرابط الصوتي المرفق أعلاه...

إعداد وتقديم: نغم كباس