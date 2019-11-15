تسجيل
19:01 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    قوانين الاقتصاد

    صفقة ضخمة تجمع "أرامكو" وروسيا

    قوانين الاقتصاد
    انسخ الرابط
    بقلم
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مواضيع الحلقة: استثمارات ضخمة لـ"أرامكو" في روسيا، تراجع تاريخي لليرة السورية أمام الدولار.

    أبرمت روسيا مع تحالف يضم شركة "أرامكو" صفقة لبيع حصة نسبتها 30.76% من شركة "نوفوميت"، المتخصصة في صناعة مضخات للقطاع النفطي. منها 20.5% لصالح شركة "أرامكو" مقابل 5 مليارات روبل.

    وفي حديث لـ "قوانين الاقتصاد" رأى دميتري غالبوفسكي المحلل المالي والاقتصادي أن الصفقة ممتازة لأن شركة "أرامكو" السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتبران من أهم المستثمرين

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    استثمارات ضخمة لشركة "أرامكو" السعودية في روسيا
    العرب المؤثرين.

    وتأتي هذه الصفقة في وقت بدأت فيه "أرامكو" الطرح العام الأول لأسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).  

    وعن أسباب اتخاذ "أرامكو" هذه الخطوة قال المحلل الاقتصادي محمد سرور الصبان خلال مداخلة هاتفية مع برنامجنا:

    "الصفقة تأتي في إطار توسع "أرامكو" دوليا والسعودية تحفز وتشجع الاستثمارات المشتركة مع روسيا بما يعود بالفائدة على الطرفين لاسيما وأن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أعلن رغبته بالمشاركة في اكتتاب أرامكو".

    واعتبر الصبان أن طرح "أرامكو" للاكتتاب العام يعتبر خطوة هامة جدا في طريق تنويع الاقتصاد كون "أرامكو" لها باع طويل في صناعة النفط ، وتحاكي رؤية 2030 من حيث تكرار النفط داخليا وخارجيا وكذلك صناعة البتروكيماويات وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

    تراجع حاد لليرة السورية أمام الدولار

    شهدت أسعار صرف الليرة السورية هبوطا كبيرا أمام الدولار الذي تجاوز الـ700 ليرة في السوق السوداء دون توضيح الأسباب أو اتخاذ خطوات من قبل المصرف المركزي لدعم العملة الوطنية.

    وعن هذه الأسباب يحدثنا المحلل الاقتصادي جورج لطفي بقوله:

    "ما يحدث شرق الفرات راجع من حجم التبادل بالدولار، وكذلك ما يحدث في لبنان الرئة الثانية لسوريا وهو ما استغله التجار في السوق الموازية، أضف إلى ذلك توقف إيداع التجار السوريين المتواجدين في لبنان لأموالهم في استثمارات داخل سوريا، ولا ننسى المناطق المسيطر عليها من قبل التنظيمات الإرهابية والتي تعمل كمستعمرة ضمن سوريا لها نظامها المالي الخاص".

    وتوقع لطفي أن تقوم الدولة السورية بالتحرك لدعم الليرة ووضع شروط مشابهة للتي وضعها المركزي اللبناني على الودائع، وإيجاد آلية عمل مالية سورية قادرة على تحقيق استقرار في سعر صرف الليرة خاصة وأن البلاد متجهة نحو إعادة الإعمار وهذا أمر ضروري جدا للمستثمر.

    إعداد وتقديم: نغم كباس

    الكلمات الدلالية:
    أرامكو, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مقدمة الرامج التلفزيونية الروسية ريغينا تودورينكو، الحائزة على جائزة امرأة العام 2019، بعد انتهاء حفل توزيع الجوائز في مسرح الموسيقى غيليكون-أوبرا في موسكو
    البندقية تغرق ولبنان يقاوم... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    القيادة العسكرية الأوكرانية تشتكي من صواريخ روسيا في البحر الأسود
    أوكرانيا ترى صواريخ "كاليبر" في كل مكان
    إنفوجرافيك - 13 معلومة عن صواريخ بوك إم 2 الروسية
    13 معلومة عن صواريخ "بوك إم 2" الروسية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك