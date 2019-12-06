"قوة سيبيريا" مخرج الصين من الابتزاز الأمريكي

مواضيع الحلقة: تدشين "قوة سيبيريا" لنقل الغاز الروسي إلى الصين... ما أهميته؟ الاحتجاجات تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان.

دشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ مشروع خط أنابيب "قوة سيبيريا" لإمداد الصين بالغاز الروسي الذي بذلك سيتجه للشرق لأول مرة.

وفي حديث خاص لـ"قوانين الاقتصاد" اعتبر إيغور يوشكوف، كبير المحللين في الصندوق القومي لأمن الطاقة الروسي، أن المشروع سينقذ بكين من الابتزاز الأمريكي بقوله:

"الصين بحاجة الغاز الروسي لأنها تنتقل من استخدام الفحم إلى الغاز ولأن الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي من قطر أو الشرق الأوسط أو أفريقيا يزداد خطورة بسبب عرقلة عمليات التسليم في الجنوب عبر مضيق ملقا بسبب القراصنة وفي حال تطور الصراع بين الولايات المتحدة والصين، يمكن للأمريكيين سد مضيق هرمز في وجه إمدادات الصين من الغاز."

احتجاجات لبنان تزيد الوضع الاقتصادي سوءا

كشف استطلاع للرأي أن خسائر لبنان ازدادت بسبب الاحتجاجات وقطع الطرقات ومنع الموظفين من الوصول إلى عملهم إذ بلغت خسائر القطاع الخاص اللبناني منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر، 160 ألف وظيفة وإغلاق 10% على الأقل من إجمالي عدد الشركات العاملة في لبنان.

وفي حديث لبرنامجنا أكد الباحث الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن:

"الوضع الاقتصادي في لبنان كان سيئا بالأساس لكن الحراك الشعبي سرع بظهور المشكلة والتي هي شح الدولار، والشركات تحججت بالوضع الأمني والاقتصادي لطرد الموظفين".

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إعداد وتقديم: نغم كباس