بخبرة روسية... الاقتصاد السوري إلى الرقمنة

مواضيع الحلقة: التوصل لاتفاق أولي حول ترانزيت الغاز بين روسيا وأوكرانيا؛ الأسد يدعو الشركات الروسية لرقمنة الاقتصاد السوري.

دعا الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه مع وفد برلماني روسي، الشركات الروسية إلى رقمنة اقتصاد بلاده، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي علاء أصفري نقلة لعهد جديد بقوله: "هذه خطوة جدا هامة لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وفق المعايير الدولية، والارتباط الوثيق مع الاقتصاد الروسي للتخلص من آثار العقوبات وقانون سيزار".

وبخصوص تأخر دفع مستحقات الشركات الروسية من قبل الجانب السوري أكد أصفري أنه مؤقت ويأتي بسبب العقوبات الأمريكية وعدم إمكانية التحويل بين المصارف.

الغاز الروسي مجددا سيعبر أوكرانيا

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه تم وضع مشروع مفصل لاتفاقية ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا كما اتفق المتفاوضون على تحديد كميات الغاز المزمع ضخها، وشروط عقد الترانزيت المقبل ومواعيد توقيع اتفاقه بين الأطراف المعنية.

الخبير الاقتصادي فلاديمير بروتير علق على الموضوع بقوله:

"هذا يعني أن روسيا مصممة على عقد اتفاق مع أوكرانيا والحفاظ على إمكانية عبور الغاز عبر أراضيها...ويبقى السؤال المعلق ما المعايير التي سيتم اعتمادها أمام القضاء الأوروبي للخروج من الدعوى القضائية التي قدمتها أوكرانيا ضد روسيا. هذا الموضوع حتى الآن لم يتم حله، أما القضايا الأخرى فأعتقد تم حلها من حيث المبدأ".

يمكنكم الاستماع لكامل الحلقة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه.

إعداد وتقديم: نغم كباس