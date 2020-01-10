"التيار التركي" يعزز قوة روسيا في عالم الغاز

مواضيع الحلقة: روسيا تطلق "التيار التركي" لنقل الغاز إلى أنقرة، ناقلات النفط تتخوف من عبور مضيق هرمز، ما تأثير ذلك على أسواق النفط؟

باتت روسيا قوة كبيرة في مجال الغاز الطبيعي على مستوى العالم بعد إطلاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان لخط أنابيب "التيار التركي" لنقل الغاز.

وفي حديث لـ"سبوتنيك" أوضح أليكسي غريفاتش نائب مدير الصندوق القومي الروسي لأمن الطاقة، أنه بموجب "التيار التركي" ستتم عمليات التسليم على الخط الأول والثاني بموجب عقود مع شركات من تركيا وبلغاريا واليونان ومقدونيا الشمالية، والتي كانت تمر عبر أراضي أوكرانيا سابقا، وبالرغم من أن الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على المشروع لكنها لن تؤثر عليه".

تأثر أسواق النفط بتوتر منطقة الشرق الأوسط

أكد مدير قسم التحليل في شركة "ريغيون" للاستثمار فاليري فايزبيرغ أن أسواق النفط العالمية ستتأثر بتوتر منطقة الشرق الأوسط لاسيما وأن مضيق هرمز يعتبر من أهم شرايين نقل النفط.

وقال في حديث لبرنامجنا: "لن تتوقف شحنات النفط بشكل كامل، لأن هذا سيكبد إيران وقطر خسائر كبيرة... الضرر الحالي ستتكبده شركات النقل، بما في ذلك شركة النقل السعودية، ما يعني أن الناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز أصبحت أقل عددا بسبب ارتفاع أسعار النقل على خلفية التوتر الحاصل".

الاستماع للحلقة في التسجيل الصوتي أعلاه.

إعداد وتقديم: نغم كباس