الاقتصاديون يمسكون بمفاصل الدولة الروسية

مواضيع حلقة اليوم: الاقتصاديون يبرزون في مناصب مهمة... هل هو عصر جديد للاقتصاد الروسي؟... "نوفاتيك" الروسية تشارك بتطوير حقول طاقة في لبنان... قرارات لإنقاذ الاقتصاد السوري هل تنجح؟

زاد عدد الاقتصاديين المعينين بمناصب مهمة في الدولة الروسية، انطلاقا من أولوية الرئيس فلاديمير بوتين في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتعزيز احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي في ظل العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية ودعم النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الوطنية والمبادرات الاجتماعية.

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" علقت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو على الفريق الحكومي الجديد، بقولها:

"حدث تغيير جذري في هيكلية الحكومة وبسرعة فائقة وبكل هدوء وتوازن، اختيار رئيس الوزراء الجديد لفريقه صائب، كونه يعتمد على المهنية والخبرة وهذا يمنحنا الثقة بأنهم سينجحون. وتم تعزيز دور وزارتي المالية والاقتصاد. لأن التحدي الأكبر الذي تواجهه روسيا هو زيادة معدل النمو الاقتصادي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بدون هذا، سيكون من المستحيل حل القضايا الاجتماعية".

"نوفاتيك" الروسية تستثمر في لبنان

تشارك شركة "نوفاتيك" الروسية للغاز في إطار تحالف بمناقصة لتطوير حقول بحرية للنفط والغاز في لبنان. وتقدر احتياطيات النفط والغاز في الحوض اللبناني (شرق المتوسط) بنحو 3 تريليونات متر مكعب من الغاز و850 مليون برميل من النفط الخام.

وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة على هذا الموضوع، بقوله:

"يعول لبنان على هذه الشركات لما توفره من إمكانيات بحاجة إليها من خلال خبرة الروس الكبيرة في هذا المجال."

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إعداد وتقديم: نغم كباس