إجراءات أمريكية لإخراج روسيا من سوق النفط الفنزويلي

هددت الولايات المتحدة شركة "روس نفط" الروسية بفرض عقوبات عليها بسبب أعمالها في فنزويلا وهو ما علق عليه يوري سفيتوف الكاتب والصحفي الاقتصادي بقوله:

واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو وفوزه في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، و"روس نفط" تدعم الرئيس الحالي لحل أزمة الاقتصاد من خلال مساعدته في استخراج وبيع النفط الخام، الأمر الذي يقف عائقا في وجه الخطط الأمريكية، لذلك ستواصل الولايات المتحدة الضغط على "روس نفط" من خلال فرض عقوبات، ولم يبق أمام روسيا سوى التكيف مع الوضع الجديد والعمل في ظل العقوبات.

الجزائر تضع خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية

وضعت الحكومة الجزائرية الجديدة، "خطة إنعاش" تركز على الأمن الغذائي، والانتقال الطاقوي، والاقتصاد الرقمي ووضع خريطة وطنية للاستثمار.

وفي حديث لبرنامجنا، قال المحلل الاقتصادي الجزائري جمال شرفي:

من الضروري البدء بإصلاح مصرفي وضريبي ودعم الصناعات المحلية والتقليل من الاستيراد الذي تنفق عليه الجزائر سنويا نحو 60 مليار دولار في ظل تهريب مقنن للمال العام، كما يجب دراسة تصدير واستيراد النفط، والاستفادة من الأراضي الخصبة التي تقدر بأكثر من 32 مليون هكتار لا يستغل منها سوى 5%، كما يجب الاعتماد على الطاقات البديلة.

الاستماع للحلقة كاملة في التسجيل الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس