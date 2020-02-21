ترامب يستخدم النفط الفنزويلي للفوز بالانتخابات

اعتبر الكرملين أن فرض واشنطن عقوبات جديدة على شركة تابعة لـ "روس نفط" للطاقة العاملة في فنزويلا ، "مخالف للقانون الدولي، وأنه لن يؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين".

وحول هذا الموضوع علق لـ "سبوتنيك" مدير معهد البحوث الاقتصادية بالجامعة المالية الحكومية الروسية، أليكسي زوبيتس، بقوله: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفعل كل ما بوسعه لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد هذا العام، وهو بحاجة إلى دعم جالية أمريكا اللاتينية المتواجدة في الولايات المتحدة، ممن هم مؤيدين للجمهوريين ومعارضين للحكومات الاشتراكية السائدة في أمريكا الوسطى. وترامب وعد هؤلاء بالإطاحة بالحكومة الفنزويلية مقابل تقديم الدعم له في الانتخابات. ولتحقيق ذلك يفرض قيودًا على استيراد النفط الفنزويلي".

الأزمة المالية اللبنانية

بحثت الحكومة اللبنانية مع وفد من صندوق النقد الدولي سبل حل الأزمة المالية، وهو ما علق عليه الخبير الاقتصادي اللبناني كامل وزنة بقوله: "من المبكر الحديث عن نتائج ملموسة لأن الموضوع شائك ويحتاج إلى إيضاحات وأرقام إضافية من داخل لبنان، وإن أي إجراء مالي سيكون بحاجة إلى دراسة معمقة خاصة وأن تجارب صندوق النقد الدولي في أماكن أخرى ليست مشجعة".

إعاداد وتقديم: نغم كباس