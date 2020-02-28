"كورونا" يوجه ضربة قاسمة للسياحة العالمية

تسبب فيروس "كورونا" بإلغاء العديد من العطل والإجازات السياحية، الأمر الذي أدى لتكبيد قطاع السياحة خسائر وصلت لـ22 مليار دولار، في الوقت الذي أشارت فيه عدد من الدراسات إلى أن هذا الرقم سيتجاوز الـ73 مليار دولار في حال استمرار الأزمة.

ولم تكن شركات السياحة الروسية بمنأى عما يحدث في العالم إذ تكبدت خسائر بقيمة 140 مليون روبل ما دفع اتحاد شركات السياحة الروسية لطلب مساعدة من الحكومة قدرها 9.36 مليون دولار، كما بلغ تقييم خسائر مشغلي الرحلات السياحية الروسية بشكل أولي 27 مليار روبل.

تحدث عضو اتحاد وكالات السفر الروسية أليكسان مكرتشيان، لبرنامج "قوانين الاقتصاد" الذي يقدم على إذاعة على "سبوتنيك"، حول هذا الموضوع قائلا: "الفيروس يشكل ضربة قاسمة لقطاع السياحة. خلال خبرة 30 عاما في مجال السياحة ، لم أر شيئا من هذا القبيل على الإطلاق. لقد نجينا من "سارس" ، و"كوكساكي" ، و"أنفلونزا الطيور" ، لكن هذا لا يقارن بما نشهده الآن...تأثرت مبيعات الهدايا التذكارية والأطعمة والنشاطات الترفيهية والحفلات الموسيقية، والفعاليات الدولية.. انهارت عروض الأزياء في ميلانو ، تماما مثل الكرنفال في فينيتسيا.. الخسائر غير المباشرة ستتجاوز 80 % ."

وتراجعت أسعار النفط العالمية، بنسبة 4 % حيث هبط سعر برميل " برنت" إلى ما دون إلى 50.99 دولار وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والمالي دميتري غولوبوفسكي :" لن ينمو الطلب على النفط ، لدينا فائض. إذا لم يكن بالإمكان التغلب عليه، فسينخفض سعره الى دون الـ 50 دولار للبرميل. وإذا حدث - إنهيار فوري للسوق، فقد يتراجع إلى 30 دولارا للبرميل."

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إعداد وتقديم: نغم كباس