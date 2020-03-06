أسواق النفط بانتظار قرار روسي

عناوين حلقة اليوم: موسكو: لن نتأثر بعدم الاتفاق مع "أوبك"؛ وإيقاف قرار تجميد أصول 20 مصرفا في لبنان.

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن بلاده لم تصل بعد إلى اتفاق إضافي ضمن "أوبك+"، يقضي بمزيد من خفض إنتاج النفط. لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك غادر أمس اجتماع "أوبك" عائدا إلى موسكو، ليعاود اليوم توجهه إلى فيينا لمتابعة اجتماعات المنظمة.

حول هذا الموضوع قال دكتور الاقتصاد، في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية ميخائيل بيلاييف:

"أسعار النفط لا تتأثر كثيرا بالعوامل الاقتصادية، أي العرض والطلب، كما هو تأثرها بالسياسية. وكذلك إلى أي مدى يمكن لمنتجي النفط الرئيسيين الاتفاق على أسعار مقبولة لكل الأطراف المعنية...في العالم، لا أحد يهتم بتراجع أسعار النفط إلى ما دون مستوى معين باستثناء مستهلكي النفط ، أي دون 50-55 دولارًا للبرميل".

وبخصوص أنباء عن عدم انضمام روسيا لمزيد من خفض الإنتاج قال الخبير الاقتصادي السعودي محمد الصبان لبرنامجنا:

"قرار روسيا بعدم الانضمام سيؤدي إلى خفض الأسعار إلى مادون 48 دولارا للبرميل، إضافة إلى فقدان "أوبك" لمصداقيتها وعدم فعالية التعاون بين أعضائها مستقبلا، والسعودية تحاول التعاون في هذا الملف مع روسيا وبشكل فعال."

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إعداد وتقديم: نغم كباس