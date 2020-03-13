النفط واحتمال كارثة اقتصادية عالمية

انهارت أسعار النفط بسبب عدم التوصل لاتفاق بين روسيا والسعودية حول خفض إنتاج الخام، ما قد ينذر بكارثة على الاقتصاد العالمي حسب خبراء.

وفي حديث لـ"قوانين الاقتصاد" علق المحلل السياسي الروسي فلاديمير روجانكوفسكي:

"يتصاعد الصراع في الاقتصاد العالمي حيث يحاول السعوديون انتزاع حصص سوقية لهم من دول أخرى، وبهذا تضع المملكة نفسها على المحك كدولة لأن داخل البلاد تحديات داخلية كبيرة فضلا عن وضع الميزانية الصعب فيها والضغط الاجتماعي الكبير الذي تعاني منه، وإذا كان الحديث يدور عن روسيا فيجب علينا ألا نصدر النفط على الإطلاق، بل معالجته وإنشاء مواد متعلقة به قادرة على إنتاج منتجات ومن ثم تصديرها".

بدوره، رأى المحلل الاقتصادي السعودي الدكتور إياس بارود أن السعودية دعت إلى خفض جديد لإنتاج النفط بسبب تأثير فيروس كورونا على الصين الذي أدى إلى توقف معظم المعامل والمصانع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم ما أدى إلى تراجع الطلب على الخام وضغط على أسواق النفط العالمية ومن هذا المنطلق رأت السعودية أن هناك حاجة ملحة لخفض إضافي للإنتاج، وأن الحل الوحيد لإنقاذ العالم من كارثة اقتصادية هو تكاتف الدول جميعا".

من جانبه، علق كبير تنفيذي مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية الدكتور علي بوخمسين على تصريحات ترامب بشأن رضاه عن أسعار النفط الحالية بقوله: "هناك حرب أسعار وكسر عظم بين الدول الأعضاء في "أوبك" ومنتجي النفط من خارجها كروسيا وترامب على خطأ لأن استمرار الأسعار بالانخفاض سيضر باقتصادات جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".

الحلقة في التسجيل الصوتي المرفق أعلاه.

إعداد وتقديم: نغم كباس