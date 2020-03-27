بوادر خير بين موسكو والرياض لإنقاذ "أوبك+"

مواضيع الحلقة: موسكو: دول "G20" تتفق على وضع خطة مشتركة لمواجهة الانكماش الاقتصادي، منظمة التجارة العالمية تحذر من أزمة أسوأ من أزمة 2008.

دعت روسيا دولا جديدة للانضمام إلى اتفاق "أوبك+" كمبادرة لإنقاذ الاقتصاد العالمي واستعادة توازن أسواق النفط، بعد أن هبطت أسعاره إلى أدنى مستوى لها في 17 عاما إذ تداول سعر برميل "برنت"عند 25.98 دولار للبرميل

وحول المبادرة الروسية قال الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إياس آل بارود لبرنامجنا:

"أي اتفاق بين روسيا والسعودية سينعكس بشكل إيجابي على أسعار النفط خاصة إذا انضمت دول جديدة لاتفاق "أوبك+" ويجب على الدول خلال الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أن تتكاتف لتحمي الاقتصاد العالمي دون الأنانية بالتعاطي معها بحيث تفضل مصلحة الاقتصاد العام على المحلي...هناك بوادر خير بين موسكو والرياض واتصالات حثيثة لعقد اجتماع قريب بين الطرفين يتفق فيه على تعميق خفض إنتاج الخام".

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إعداد وتقديم: نغم كباس