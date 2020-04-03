ترامب ينتظر حصد ثمار اتفاق نفطي روسي - سعودي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اتفاقا بين روسيا والسعودية لدعم أسعار النفط قد يرى النور قريبا، كاشفا عن عزم البلدين خفض إنتاج النفط الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميا، وهو رقم غير مسبوق، إذ يوازي 10% من المعروض العالمي.

ولكن ترامب لم يتحدث عن بلاده وهل سيكون لها دور في هذا التخفيض أي هل سيطلب من منتجي النفط الأمريكيين خفض الإنتاج.

علق الخبير الاقتصادي ستانيسلاف ميتراخوفيتش على التصريحات الأمريكية بقوله لبرنامجنا: "يدعو ترامب روسيا والمملكة العربية السعودية إلى توقيع اتفاق لتحديد حصص خفض إنتاج النفط الخام بهدف إعادة الاستقرار للأسعار العالمية، ومن الملفت للنظر أن موقف ترامب هذا يعني أنه سيقف موقف المتفرج من الأمر أي فلتتفق روسيا والمملكة ودول "أوبك +" على خفض الإنتاج لرفع الأسعار بينما الولايات المتحدة ستكتفي بالوقوف جانبا والحصول على النتائج جاهزة دون أن تسهم شركاتها بتخفيض الإنتاج".

وتابع بقوله:"حقا إنه لموقف سخيف...لا أعتقد التوصل إلى أي اتفاق فعال وواسع النطاق بين أوبك وروسيا والسعودية دون إشراك دول أخرى".

وبعد هذه التصريحات دعت السعودية، إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من "أوبك" وخارجها، بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل ودعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.

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إعداد وتقديم: نغم كباس