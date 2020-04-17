أسواق النفط تتجه للانتعاش...متى

أعربت كل من روسيا والسعودية عن استعدادهما لاتخاذ أي إجراءات إضافية بمشاركة الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك+" والمنتجين الآخرين، لجلب الاستقرار لأسواق النفط.

الخبير الاقتصادي في الأكاديمية الروسية الرئاسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة في موسكو، فلاديسلاف غينكو، قال في حديث لـ"سبوتنيك":

إن خفض الإنتاج بمقدار 20 مليون برميل يوميا وبمشاركة الشركات الأمريكية نفسها سيعوض انخفاض الطلب وعندما تبدأ معظم البلدان في إنهاء إجراءات الحجر الصحي ، سنشهد انتعاشًا قويًا أي بحلول شهر يونيو وسيرتفع سعر النفط إلى أكثر من 60 دولارًا.

وخفضت منظمة "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي للنفط خلال العام الجاري بواقع 6.9 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي السعودي محمد سرور الصبان أنه مؤقت ويمكن السيطرة على السوق بالرغم من انخفاض الطلب إذا انضمت الدول الأخرى لاتفاق "أوبك+" الجديد كالنرويج وكندا.

دول الخليج تحتاط ضد تهديد أمنها الغذائي

تحتاط دول مجلس التعاون الخليجي ضد أي تهديد لأمنها الغذائي عن طريق إنشاء شبكة موحدة لأمن إمدادات الغذاء بعد الخطر الذي شكله انتشار جائحة "كورونا" على الأمن الغذائي العالمي بشكل عام والخليجي بشكل خاص.

وحول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي القطري عبد الله الخاطر لـ"قوانين الاقتصاد":

إن لكل دولة استراتيجيتها في هذا الإطار وستشاركه مع الدول الأخرى كما أن لكل منها احتياطي استراتيجي في سلعة معينة ومن المتوقع أن تمد به بقية دول الخليج.

تفاصيل الحلقة في التسجيل الصوتي أعلاه.

إعداد وتقديم: نغم كباس