اليوان الصيني يزيح الدولار عن عرشه

مواضيع الحلقة: صندوق النقد الدولي يقبل اليوان الصيني كعملة للاحتياطات الدولية، ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في معظم الدول العربية، الأمم المتحدة تحذر من "مستوى تاريخي" للبطالة.

قرر صندوق النقد الدولي قبول اليوان الصيني كخامس عملة للاحتياطات الدولية وذلك إلى جانب (الدولار، والين، واليورو، والجنيه الإسترليني) فهل يستعد اليوان لغزو الأسواق العالمية في الفترة المقبلة خاصة وأن التعاملات التجارية للصين ضخمة جدا حتى لا تكاد تخلو أي سوق من المنتجات الصينية.

وخلال مداخلة هاتفية مع "قوانين الاقتصاد" قال المحلل الإقتصادي والمالي جمال شرفي إن "هذه الخطوة تأتي لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي خاصة بعد أن أثبتت الصين أنها مصنع العالم وهذا بالطبع سينعكس بالفائدة على الدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات الصينية بحيث تستطيع تنويع احتياطاتها من العملات، ومن المؤكد أن اليوان الصيني سيزيح الدولار عن عرشه خلال السنوات المقبلة".

ازدياد الأسعار في سوريا بنسبة 119%

أفاد تقرير "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة أن سعر "السلة الغذائية" التي يعتمدها ارتفعت بنسبة 67% عن معدل ثمنها ما قبل 2011، كما ارتفعت أسعار الطعام في سوريا بنسبة 119% خلال الأشهر 12 الماضية.

وحول سبب زيادة الأسعار قال عضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية عبد الرحيم رحال: "هذه الزيادة جاءت بسبب العقوبات الغربية الجائرة على سوريا والظرف الاستثنائي المتعلق بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في ظل هذه العقوبات، واتحاد غرف التجارة يبذل كل جهد لخفض الأسعار".

الإستماع للحلقة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس