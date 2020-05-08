دول تستعد لافتتاح الموسم السياحي والبداية من مصر

مواضيع الحلقة: الاقتصاد العالمي يواجه أكبر انكماش في التاريخ، ومصر تفتتح الموسم السياحي بإجراءات احترازية، ولبنان يعتزم إعادة هيكلة ديون بنحو 90 مليار دولار.

افتتحت مصر الموسم السياحي الداخلي بشكل تدريجي على أن يتم تشغيل 50% من الحد الأقصى لطاقة الفنادق الاستيعابية اعتبارا من أول يونيو/ حزيران المقبل، لكن البعض رأى أن بدء الموسم السياحي ما زال باكرا في ظل جائحة كوروناا.

وخلال مداخلة هاتفية مع "قوانين الاقتصاد»، قال أحمد يوسف، رئيس هيئة التنشيط السياحي المصرية:

"إن وزارة السياحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة اتخذت مجموعة من الإجراءات في الفنادق تتوافق مع إرشادات منظمة الصحة، والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة، وتبقى هذه الخطوة تجريبية للتأكد من فعالية هذه الإجراءات ومن ثم يمكن افتتاح الموسم السياحي بشكل كامل واستقبال السياح من الخارج، وأعتقد أن العالم كله يتجه لإعادة فتح المطارات والموسم السياحي الشهر المقبل."

وكانت كل من تونس وتركيا ودول سياحية أخرى قد أعلنت أنها تستعد لافتتاح الموسم السياحي إلا أن مصر كانت السباقة بافتتاحه ولو داخليا، وربما بهذه الخطوة تشجع بقية الدول على أن تحذو حذوها.

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إعداد وتقديم: نغم كباس