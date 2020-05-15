"قيصر" وآثاره على الاقتصاد السوري

مواضيع الحلقة: قانون "قيصر" الأمريكي وتأثيره على الاقتصاد السوري؛ النفط يرتفع مع بدء الرفع التدريجي للحظر؛ بعض مطارات العالم تستأنف عملها بداية الشهر المقبل؛ الحكومة اللبنانية تطالب المركزي بضخ دولارات في السوق.

ستبدأ الولايات المتحدة بتفعيل قانون "قيصر" ضد سوريا في الأول من يونيو/ حزيران المقبل والذي يمنع الأفراد والكيانات والشركات بالتعامل مع الحكومة السورية تحت طائلة فرض عقوبات عليها، فكيف سيكون تأثير هذا القانون على الاقتصاد السوري؟

قال عضو مجلس الشعب السوري حسين راغب، لبرنامج "قوانين الاقتصاد»:

إن فرض هكذا قانون في ظل انتشار جائحة كورونا "إرهاب اقتصادي" مخالف لجميع الأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان، وسيزيد الضغط على الاقتصاد السوري وبالتالي على المواطن كما سيؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية ومرحلة إعادة الإعمار.

بدورها توقعت الخبيرة الاقتصادية نسرين زريق أن يكون للقانون تداعيات كارثية على الاقتصاد السوري، وأن يؤثر على حركة الاستيراد والتصدير، ويؤدي إلى زيادة معدل التضخم وتراجع القوة الشرائية، وانخفاض الليرة السورية، ما سيضغط بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطن ولقمة عيشه.

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إعداد وتقديم: نغم كباس