قوى تمنع لبنان من التوجه إلى روسيا والصين

مواضيع الحلقة: مصرف لبنان المركزي يتعهد بإنقاذ الليرة وتوفير الدولارات لاستيراد الغذاء، جائحة "كورونا" تكلف شركات طيران الشرق الأوسط 24 مليار دولار، الصين تستعد لتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة.

تعهد مصرف لبنان المركزي بتوفير الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الأساسية بدءا من الأسبوع المقبل تداركا لأزمة غذائية كبرى تحرم اللبنانيين من توفير ثمن الخبز.

وحول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي والمالي اللبناني، علي موسوي، لـ"قوانين الاقتصاد": " مصرف لبنان المركزي منذ 1993 يعتمد على سياسة الاقتصاد الريعي لذلك عملية توفير السيولة من العملة الصعبة في ظل انعدام الإيرادات الخارجية، والعجز بالميزان التجاري، من المستحيل تأمين النقد الأجنبي بالاعتماد على السوق الداخلية".

وكان وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، طرح فكرة الانفتاح على الشرق عبر سوريا باتجاه دول الخليج والعراق وباقي الدول العربية والشرقية الصديقة، لتخفيف ضغط الدولار على الليرة وضرب التهريب .

وعلق موسوي على تصريحات الوزير بقوله: "إن طرح الوزير غير ممكن بسبب وجود قوى سياسية في لبنان تمنعه من التوجه لروسيا والصين، وهي نفسها منعت مساعدة روسيا بتزويد لبنان بالكهرباء، ومنعت رجال الأعمال الصينيين من التعاون مع نظرائهم من لبنان، وبسببهم عاد الوفد الصيني الذي زار بيروت خالي الوفاض".

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إعداد وتقديم: نغم كباس