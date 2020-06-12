انهيار الليرة اللبنانية مع تضاؤل فرص النجاة

هبطت الليرة اللبنانية بشكل حاد وغير مسبوق، حيث تم تداول الدولار الواحد عند سبعة آلاف ليرة في السوق السوداء لأول مرة في التاريخ.

وحول هذا الموضوع قالت لـ"قوانين الاقتصاد" الخبيرة الاقتصادية الدكتورة مروى عثمان: "إن الأزمة ستتفاقم مع وجود ديون على لبنان قدرتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي بنحو 200 تريليون ليرة لبنانية و20 مليار الذي يطلبه لبنان من الصندوق غير كافية لحل الأزمة، وسبب هذا الانهيار السياسة المالية الخاطئة لمصرف لبنان المركزي وجمعية الصرافين، لا ننسى أيضا قانون "قيصر" وتأثيره الكبير على لبنان الذي يواجه هذه العاصفة جنبا إلى جنب مع سوريا بسبب الارتباط الوثيق للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

في وقت سابق، أعلن رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني، ​نبيه بري، الاتفاق على تخفيض قيمة ​الدولار​ مقابل ​الليرة اللبنانية​ ابتداءً من اليوم إلى 3200 ليرة لبنانية.

إعداد وتقديم: نغم كباس