الاستثمارات الأجنبية أحد منقذي الليرة اللبنانية

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يحاول مصرف لبنان المركزي السيطرة على سعر الصرف بالاتفاق مع الصرافين المرخص لهم لتحقيق استقرار الأسعار بأكبر قدر ممكن، بينما يرى الكثيرون أن الاستثمارات الأجنبية تشكل عاملا رئيسا لضبط سعر الصرف وتعويض شح الدولار لاسيما وأن الصين تعتزم استثمار 12 مليار دولار في مشاريع متعلقة بسكك الحديد والكهرباء.

وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد" قال الخبير الاقتصادي اللبناني، إيلي يشوعي:

إن الحل الوحيد لدعم الليرة هو قدرة تحكم مصرف لبنان المركزي بالسوق، فضلا عن دخول الاستثمارات الأجنبية ليس فقط من الصين بل من كل دول العالم خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والخدمات العامة لأنها تدعم رأسمال العام الوطني والذي هو ملك اللبنانيين، على أن تستمر الدولة اللبنانية بملكية المرفق العام المستثمر به من قبل الشركات الأجنبية، وأيضا امتلاكها لحرية مراقبة المشروع.

تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس