الصين تقود نظاما عالميا يعتمد الذهب بدلا من الدولار

المواضيع: السعودية تزيد صادراتها النفطية للصين بمقدار ضعفين رغم أزمة كورونا، والصين تستغني عن الدولار نهائيا في تعاملاتها التجارية، وأكثر الاقتصادات تضررا بسبب كورونا.

تستعد الصين للاستغناء النهائي عن الدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم، لكن هذه الخطوة لا يمكن تنفيذها بسهولة خاصة وأن الدولار مازال مهيمنا على التعاملات حول العالم، إلا أن الصين استعدت للأمر من خلال تخزين الذهب.

وخلال مداخلة مع "قوانين الاقتصاد" قال المحلل الاقتصادي، جمال شرفي:

إن الصين منذ فترة تعمل على تحقيق التوازن النقدي العالمي وإيجاد نظام مالي عالمي جديد لتوجيه ضربة للاقتصاد الأمريكي بعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات عليها، خاصة بعد فشل اليورو في إثبات قدرته على منافسة الدولار عالميا، لذلك عملت بكين على تعزيز نشاطها بتعدين الذهب في أمريكا اللاتينية وأفريقيا منذ عقود، وهذا ليس إلا دليل على نيتها إحلال المعدن الأصفر مكان الدولار في نظامها المالي.

تفاصيل الحلقة في الملف الصوتي.

إعداد وتقديم: نغم كباس